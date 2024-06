Rechtstaat veilig bij PVV-kabinet, denkt beoogd minister Bruins

De rechtstaat is veilig onder het kabinet met de PVV, denkt de aankomende minister Eppo Bruins (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap). Hij was ooit lid van het CDA, maar stapte vervolgens over naar de ChristenUnie. Een van de redenen daarvan was de deelname van het CDA aan een coalitie met gedoogsteun van de PVV. De afspraken die zijn gemaakt om de rechtstaat te beschermen geven Bruins nu evenwel genoeg vertrouwen om in een kabinet te stappen met de rechts-radicale partij als grootste coalitiepartner.

“Het had allerlei redenen”, zegt Bruins over zijn overstap naar de ChristenUnie destijds. Voor zijn kennismakingsgesprek met formateur Richard van Zwol herhaalt hij niet dat de samenwerking met de PVV hiermee te maken had, zoals hij eerder zei in een interview met Nederlands Dagblad.

Door zijn stap in dit kabinet op voordracht van NSC is de relatie met de ChristenUnie bekoeld. Partijleider Mirjam Bikker haastte zich na de aankondiging om Bruins’ deelname af te keuren. Niet veel later zegde Bruins zijn lidmaatschap op.

“We hebben een hoofdlijnenakkoord. En daar staat ook in dat we ons binnen de grenzen van de rechtstaat bewegen, ook qua uitingen. En daar zal ook het NSC-smaldeel en ook ik iedereen aan houden”, zegt de aankomend minister, als hem wordt gevraagd of hij moeite heeft met omstreden uitspraken van aankomend PVV-minister Marjolein Faber.