Uitermark (BZK): ga kabinetsleden aan basislijn rechtsstaat houden

Beoogd minister van Binnenlandse Zaken Judith Uitermark (NSC) is blij dat zij juist op het departement terechtkomt waar “goed bestuur het meeste vorm krijgt”. Als bewindspersoon die ook over de democratische rechtsstaat gaat, noemt ze het belangrijk dat de kabinetsleden zich houden aan het coalitieakkoord, “maar ook aan de afspraken die gemaakt zijn over de rechtsstaat”. De vier coalitiepartijen hebben hierover een basislijn vastgelegd.

“Bewindslieden hebben een voorbeeldfunctie”, zegt Uitermark na een gesprek met formateur Richard van Zwol en beoogd premier Dick Schoof. “En wij moeten ons allemaal verantwoordelijk gedragen”. Uitermark kwam pas laat naar buiten, vooral omdat ze na het gesprek nog procedurele zaken moest regelen.

Specifiek over uitspraken uit het verleden van beoogde bewindspersonen namens de PVV wilde Uitermark niets zeggen. Aanstaand minister van Asiel en Migratie Marjolein Faber heeft parlementariërs bijvoorbeeld “nepvolksvertegenwoordigers” genoemd. “Daar ga ik nu verder niet op in”, aldus Uitermark. Zij hoopt met haar mede-kabinetsleden “bij te dragen aan een positieve bestuurscultuur”.