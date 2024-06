Van der Burg: asielbeslisstop zet deur kansarme asielzoekers open

Staatssecretaris Eric van der Burg (Asielzaken) kan het zich niet voorstellen dat het nieuwe kabinet daadwerkelijk een stop van twee jaar gaat invoeren op het in behandeling nemen van asielaanvragen. PVV-Kamerlid Marina Vondeling legde een passage uit het hoofdlijnenakkoord van PVV, VVD, NSC en BBB met daarin het woord ‘asielbeslisstop’ wel zo uit. Als haar lezing klopt, voorziet Van der Burg een enorme stijging van asielzoekers vooral uit landen die weinig kans maken op asiel.

“Je moet er toch niet aan denken dat we hier zeggen dat iedereen die naar Nederland komt de komende twee jaar wel gegarandeerd asielopvang krijgt, maar niet wordt beoordeeld of hij wel of niet mag blijven”, zei de demissionair staatssecretaris in een debat met de Tweede Kamer. Als er een asielbeslisstop wordt ingevoerd, zoals Vondeling die voor zich ziet, “zeg je tegen kansarme asielzoekers uit heel Europa dat als je naar Nederland komt, je zeker weet dat je de eerste twee jaar niet kunt worden uitgezet omdat we geen beslissingen gaan nemen”, zei Van der Burg.

Hij kan het zich niet voorstellen dat het de bedoeling van de PVV is om tegen alle kansarme mensen te zeggen kom maar naar Nederland en u gaat twee jaar lang niet beoordeeld worden of u mag blijven ja of nee. Van der Burg denkt dat de passage anders moet worden gelezen dan Vondeling toelichtte.

Het Kamerlid tekende in haar lezing wel aan dat de nieuwe minister van Asiel en Migratie dit verder moet uitwerken. De beoogde minister is haar partijgenoot Marjolein Faber.

In het hoofdlijnenakkoord staat dat de behandeling van asielaanvragen wordt opgeschort, met daarachter het woord ‘asielbeslisstop’. Het is onderdeel van de plannen om te komen tot “het strengste toelatingsregime voor asiel en het omvangrijkste pakket voor grip op migratie ooit”, zo staat in het akkoord.

Vondeling was tijdens de uitleg van Van der Burg niet meer in de plenaire vergaderzaal.