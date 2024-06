Van Zwol wil niet terugkijken op omstreden uitspraken Faber

Formateur Richard van Zwol wil zich niet uitlaten over eerdere, omstreden uitspraken gedaan door PVV’er Marjolein Faber. Zij is beoogd minister van Asiel en Migratie, maar haar kandidatuur was vrijdag nog hoogst onzeker. VVD-leider Dilan Yeşilgöz uitte toen openlijk haar twijfels of Faber vanwege haar toon en uitspraken wel geschikt is.

Desgevraagd herhaalt Van Zwol de lijn dat hij zijn formele kennismaking met Faber “niet wil recenseren” en dat hij zich aansluit bij de verklaring van de PVV’er. Zij gebruikte voorafgaand aan haar gesprek met Van Zwol dezelfde bewoordingen om aan te geven geen verantwoording af te willen leggen voor haar eerdere uitspraken: “Ik ga niet uitspraken uit het verleden recenseren.” Wel zei ze zich op te stellen “zoals het een dienaar van de kroon betaamt”.

Ondanks dat Yeşilgöz vrijdag bij voorbaat al publiekelijk haar twijfels uitsprak over de kandidatuur van Faber, zegt Van Zwol alle vertrouwen in haar als kandidaat te hebben. Vrijdagmiddag was er nog crisisoverleg nodig tussen de leiders van de vier coalitiepartijen voordat Faber door kon.

Faber werd naar voren geschoven als kandidaat, nadat Gidi Markuszower niet door de screening van de AIVD was gekomen. Van Zwol meende toen nog dat dergelijke situaties tijdens iedere formatie wel voorkomen. Toch is het nooit eerder vertoond dat de naam van een kandidaat-minister bekend is, en die vervolgens na een screening afvalt. Ook is het zeer ongebruikelijk dat een coalitiepartner openlijk twijfelt aan de kandidaten van een andere partij.