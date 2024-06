Veelbesproken huurwet De Jonge lijkt het ook in senaat te halen

Ook in de Eerste Kamer lijkt voldoende steun voor de Wet betaalbare huur van afzwaaiend woonminister Hugo de Jonge. De wet beoogt te hoge huurprijzen aan banden te leggen, aan de hand van een puntensysteem. Volgens De Jonge gaat de huurprijs van ongeveer 300.000 woningen daardoor maandelijks met 190 euro omlaag.

De PVV hielp de wet in de Tweede Kamer al aan een meerderheid, en lijkt de wet nu ook in de senaat te steunen. Wel wil die partij de gevolgen ervan goed monitoren. Critici vrezen dat verhuurders massaal hun panden in de verkoop zetten, omdat verhuur voor hen door lagere huurprijzen niet meer rendabel is. Zelden leverde een wetsvoorstel zo veel rumoer op in een sector, erkende ook De Jonge.

BBB en VVD verwoordden de zorgen van verhuurders het luidst in de debatten over de huurwet. Tweede Kamerlid Mona Keijzer (BBB), beoogd woonminister in het volgende kabinet, noemde de wet eerder een inbreuk op het eigendomsrecht en “een hypotheek op de portemonnee van anderen”. Ook in de senaat is de BBB fel tegen de wet.

Hoewel BBB de meeste zetels heeft in de senaat en ook de VVD en andere rechtse partijen tegen zijn, lijkt steun voor de wet binnen handbereik. Niet alleen linkse partijen willen de wet, ook het CDA en de ChristenUnie steunen de plannen van De Jonge.

Als de Eerste Kamer volgende week met de wet instemt, dan treedt die al op 1 juli in werking.