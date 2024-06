Verdachte fataal bruiloftsdrama: ik wilde in zijn been steken

Een 23-jarige man die in oktober 2022 bij een ruzie op een Somalische bruiloft in Beverwijk een 20-jarige man uit Purmerend zou hebben doodgestoken, zegt dat hij nooit de bedoeling had het slachtoffer dodelijk te verwonden. “Het was chaos, ik was bang, ik wilde hem alleen in zijn been steken om te ontkomen”, zei Abduwahab A. dinsdag tegen de rechtbank op Schiphol. Daar staat hij samen met medeverdachte Abdirahman A. (22) terecht.

Beide verdachten – Hilversummers van Somalische afkomst – waren de bewuste avond te gast bij een trouwfeest in een partycentrum in Beverwijk. Daar kregen zij door nog altijd onduidelijke oorzaak ruzie met andere gasten. In het conflict zou Abdirahman A. naar buiten zijn gedwongen. Op straat zou hij zijn omsingeld door een steeds grotere groep en klappen hebben gekregen.

Getuigen zeggen dat de in het nauw gedreven Hilversummer daar een mes uit zijn broek haalde. Zelf zei hij dat hij ongewapend was en het in de chaos op straat vond. Met het wapen zou hij zich eerst hebben bevrijd toen hij van achteren werd vastgegrepen door een belager. Hij stak de man achterwaarts in diens been. Vervolgens zou hij het wapen zijn kwijtgeraakt. Getuigen zeggen echter dat zijn medeverdachte, die ook buiten was, het bij hem opeiste. Vlak erna zou Abduwahab A. tot tweemaal toe hebben geprobeerd een tegenstander die op de grond was gevallen gericht in de borst te steken.

De verdachten vertrokken, maar zouden niet veel later zijn afgerend op het latere slachtoffer uit Purmerend. Die werd op dat moment vastgehouden om te voorkomen dat hij de twee zou achtervolgen. Getuigen zagen hoe Abduwahab A. voor het slachtoffer ging staan, hem met een groot mes met kracht in zijn buik stak en het naar rechts wegtrok. Na de fatale steek zou hij hebben gezegd: “Lekker voor jou. Wie wil meer?” Het zwaargewonde slachtoffer overleed in het ziekenhuis.

Abdirahman A. ontkende dat hij op dat moment nog bij zijn medeverdachte was. “Ik was gevlucht, stond al op een afstand. Ik had veel klappen gehad.” Abduwahab A. zei dat hij in paniek was. “Ik zag dat ze mijn vriend aanvielen. Ik wilde helpen. Maar het was een grote groep en het werden er steeds meer. Ik heb niemand willen doodmaken.”

De strafeisen volgen woensdag.