Veteranenombudsman: afhandeling compensatie duurt nog te lang

Veteranen die door hun uitzending psychisch of lichamelijk letsel hebben opgelopen, moeten nog altijd te lang wachten op een schadevergoeding. Dat stelt de Veteranenombudsman Reinier van Zutphen op basis van klachten die bij hem zijn binnengekomen. De procedures duren volgens hem veel te lang. Hij begint daarom opnieuw een onderzoek naar de gang van zaken.

Veteranen kunnen hun schade verhalen bij het ministerie van Defensie. Dat wordt geregeld via de Regeling Volledige Schadevergoeding. Maar de lange en ingewikkelde procedure leidt volgens Van Zutphen tot veel stress bij veteranen. Sommige veteranen zitten volgens hem al tijdens de aanvraag in de financiële problemen als gevolg van opgelopen letsel.

“Kwetsbare veteranen hebben het gevoel verstrikt te zitten in een ondoorzichtige procedure die jarenlang kan duren. Ik maak mij hier grote zorgen over”, zegt Van Zutphen. “Zij hebben in vaak ondenkbare omstandigheden ons land gediend. Alleen daarom al verdienen zij de allerbeste ondersteuning. Die geven we ze nu niet.”

De Veteranenombudsman deed in 2021 al aanbevelingen aan Defensie om de behandeling van claims te verbeteren. Toch blijven de klachten aanhouden, zegt Van Zutphen. Hij zegt dat de behandeling van een claim in principe nooit langer mag duren dan twee jaar.

Gelijktijdig met de ombudsman doet ook de Algemene Rekenkamer een onderzoek naar de regeling. Dat onderzoek richt zich vooral op de procedure, het onderzoek van Van Zutphen richt zich vooral op het perspectief van de veteranen.

Tussen 2015 en 2023 betaalde het ministerie van Defensie ongeveer 215 miljoen euro uit aan veteranen via de Regeling Volledige Schadevergoeding.