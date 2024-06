VVD-minister Paul blij met staatssecretariaat in nieuw kabinet

Beoogd staatssecretaris Mariëlle Paul (Primair en Voortgezet Onderwijs) is blij dat zij in het nieuwe kabinet door mag met de portefeuille die zij nu ook al heeft. Dat zij zich straks geen minister meer mag noemen, neemt de VVD’er op de koop toe.

“Ik focus heel erg op de inhoud”, zegt Paul na afloop van een kennismakingsgesprek met formateur Richard van Zwol en beoogd premier Dick Schoof. “Ik maak me oprecht niet druk om de functietitel.” Ook leraren, kinderen en ouders interesseert dat niet denkt zij, wel dat het niveau van het onderwijs omhoog gaat en het lerarentekort wordt aangepakt.

Behalve het primair en voortgezet onderwijs krijgt Paul ook emancipatie onder haar hoede. Zij denkt dat dit onderwerp bij de VVD “in goede handen” is. De liberalen hebben volgens haar in de onderhandelingen hard voor deze portefeuille gevochten.

Paul is de enige demissionaire bewindspersoon die ook in het nieuwe kabinet komt. Zij werd minister toen het huidige kabinet al was gevallen, als opvolger van haar partijgenoot Dennis Wiersma.