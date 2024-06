Wiersma blijft tot beëdiging als minister Fries gedeputeerde

Beoogd minister van Landbouw Femke Wiersma blijft tot haar beëdiging gedeputeerde, ook voor landbouw, in de provincie Friesland. Veel van haar taken worden echter al overgenomen door haar vier collega’s, omdat Wiersma (BBB) veel in Den Haag moet zijn de komende weken.

Gedeputeerde Friso Douwstra (CDA) zei dat het Friese college van Gedeputeerde Staten trots is dat Wiersma waarschijnlijk minister van Landbouw wordt in het aanstaande kabinet. “We hebben haar gefeliciteerd.”

Het gesprek tussen Wiersma en premierskandidaat Dick Schoof en formateur Richard van Zwol stond dinsdagmiddag om 13.00 uur op de agenda.