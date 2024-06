Aanhouding in Haarlem voor poging moord Spaanse politicus

Een 38-jarige man met de Tunesische nationaliteit is eerder deze maand in Haarlem opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de poging tot moord op een Spaanse politicus. Het Openbaar Ministerie in Noord-Holland bevestigt berichtgeving in Spaanse media hierover.

Eerder werd al een 27-jarige vrouw uit Den Bosch opgepakt op verzoek van Spanje. Ook in Spanje zelf en in Colombia zijn verdachten opgepakt. De moordaanslag op politicus Alejo Vidal-Quadras vond in november in Madrid plaats. Hij werd in zijn hoofd geschoten, maar overleefde de aanslag.

De nieuwe verdachte is op 6 juni opgepakt. Hij zit in beperkingen, wat betekent dat hij alleen met zijn advocaat contact mag hebben.