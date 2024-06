AOb: ook leraren middelbare scholen blij met mobieltjesverbod

Leraren op middelbare scholen zijn blij met het verbod op mobiele telefoons in de klas, dat eerder dit schooljaar is ingegaan. Ze willen zelfs dat het uitgebreid wordt: in de pauzes en buiten mogen kinderen hun smartphone nu nog wel gebruiken, maar de meeste leerkrachten zijn voor een landelijk telefoonverbod op de gehele school. Dat verbod zou ook bij wet geregeld moeten worden, in plaats van de richtlijn die er nu is.

De Algemene Onderwijsbond (AOb) heeft een enquête gehouden onder ongeveer 4200 leerkrachten op middelbare scholen. Volgens de docenten is er door het mobieltjesverbod meer rust in de klas, kunnen leerlingen zich beter concentreren en gedragen ze zich ook beter tegen elkaar en tegen leraren.

Eerder zeiden middelbare scholen en basisscholen dat ze blij zijn met het mobieltjesverbod.