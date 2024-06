Aspirant-staatssecretaris Struycken wordt geen lid van NSC

De beoogd staatssecretaris Teun Struycken (Rechtsbescherming) is gevraagd door NSC, sympathiseert ook met deze partij, maar is niet van plan om lid te worden. De advocaat en hoogleraar is binnengehaald als iemand uit de praktijk “zonder directe politieke binding of ervaring”, zegt hij na te hebben gesproken met aanstaand premier Dick Schoof en formateur Richard van Zwol. “De gedachte is ook dat ik dat blijf. En dat het niet voor de hand ligt om nu uit opportuniteit lid te worden van deze partij.”

Op aandringen van NSC-leider Pieter Omtzigt hebben de coalitiepartners gekozen voor een kabinet waarin ook mensen komen zonder partijkleur. Hij hoopt zo een sterkere scheiding aan te brengen tussen het kabinet en de Tweede Kamer.

In het verslag van informateur Kim Putters was het voornemen uitgesproken om de helft van de bewindspersonen “van buiten” te halen. De andere helft zou “politieke verankering” hebben. De meeste beoogd bewindslieden hebben evenwel al een of meerdere functies vervuld voor de partij die ze heeft gevraagd, bijvoorbeeld als Kamerlid of wethouder. Hoewel Ingrid Coenradie (staatssecretaris Justitie) en Eppo Bruins (minister van Onderwijs) eerder werkten voor andere partijen (respectievelijk Leefbaar Rotterdam en ChristenUnie) waren zij actief als raadslid en Kamerlid.

Beoogd PVV-minister van Economische Zaken Dirk Beljaarts heeft geen eerdere politieke of bestuurlijk ervaring. Hij was voorheen horecalobbyist. NSC-staatssecretaris Nora Achahbar (Toeslagen) en BBB-staatssecretaris Jean Rummenie (Landbouw) stonden voor hun partij op de kieslijst voor de Tweede Kamer, maar haalden geen zetel. VVD-minister David van Weel was eerder militair, diplomaat en raadsadviseur van premier Mark Rutte. Ook premier Dick Schoof werkte jarenlang als topambtenaar en heeft geen politieke ervaring.

Struycken is nog nooit politiek actief geweest, maar zegt hier wel veel interesse in te hebben. Hij noemt dit een “heel grote stap vanuit een hele comfortabele werkomgeving”. De aanstaande staatssecretaris is partner bij NautaDutilh, en volgens de website van dat advocatenkantoor gespecialiseerd in het bank- en effectenrecht.