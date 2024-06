BBB-gedeputeerde in Flevoland onder druk na weifelend optreden

Gedeputeerde Jan Klopman van de BBB is onder druk komen te staan in de Provinciale Staten van Flevoland door een weifelend optreden. Klopman gaf niet of heel summier antwoord en schoof in eerste instantie alle voorstellen vanuit de Staten aan de kant, zonder te beargumenteren waarom. Dat leidde tot een motie van treurnis, die werd gesteund door bijna alle oppositiepartijen, maar uiteindelijk niet werd aangenomen.

De oppositiepartijen GroenLinks, PvdA, SP, Partij voor de Dieren en Sterk Lokaal Flevoland dienden de motie in tegen Klopman. Jaya Noordman van GroenLinks zei dat er onvoldoende reflectie kwam vanuit Gedeputeerde Staten en dat Klopman in eerste instantie niet inhoudelijk wilde reageren. De Staten spraken woensdag over het begin van het proces om een landbouwvisie voor de provincie vast te stellen.

Klopman zei zich de motie enorm aan te trekken. “Ik ben er aangeslagen van, jammer dat het zo ver moest komen.” Namens de BBB noemde Statenlid Johan van Houwelingen het “jammer dat dit debat eindigt met een persoonlijke aanval op de gedeputeerde”.