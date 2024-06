Breda zet boa’s en lichtmasten in tegen overlast bij station

Breda neemt in juni, juli en augustus extra veiligheidsmaatregelen rond het station en het nabijgelegen park Valkenberg. Het afgelopen jaar nam de overlast in dat gebied toe.

De gemeente zet de komende maanden vier extra boa’s in en plaatst twee lichtmasten in het park. Verder haalt Breda banken weg op de Willemsbrug vanwege meldingen van straatintimidatie. Ook banken in de noordwesthoek van het park worden tijdelijk weggehaald. Op die plek zien de gemeente en politie naar eigen zeggen “veel gedrag dat overlast geeft”.

“Daarmee gaat niet alle overlast verdwijnen, we zijn een grote stad en daar komt overlast voor”, erkent wethouder Eddie Förster. “We hopen wel dat met deze maatregelen het veiligheidsgevoel in dit gebied toeneemt. Daarbij ligt de focus op de aanpak van straatintimidatie en het dealen van drugs.”

Na de zomermaanden wil de gemeente komen met een aanpak voor de lange termijn. “De gemeente wil optreden tegen overlast en straatintimidatie, maar tegelijkertijd aandacht blijven houden voor de achterliggende factoren. Denk hierbij aan dakloosheid, gebruik van middelen en andere sociale vraagstukken. Als de gemeente geen oog heeft voor de achterliggende factoren, dan zal de overlast zich enkel verplaatsen van de ene plek naar de andere plek”, meldt Breda in een verklaring.