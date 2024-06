De Jonge: afscheid CdK Berends is in het belang van Gelderland

Minister Hugo de Jonge vindt het “in het belang van de provincie” dat John Berends heeft besloten om niet terug te keren als commissaris van de Koning in Gelderland. Berends trok woensdag zijn conclusies nadat Provinciale Staten een onderzoek naar zijn handelen hadden besproken. “Bestuurlijke rust en stabiliteit binnen de provinciale organisatie zijn van groot belang voor de provincie”, aldus De Jonge, die als demissionair minister van Binnenlandse Zaken over de CdK’s gaat.

Berends (68) besloot in september vorig jaar zijn functie tijdelijk neer te leggen, nadat de krant de Gelderlander een artikel had gepubliceerd waarin de CDA’er wordt beticht van ongewenst en grensoverschrijdend gedrag. Henri Lenferink nam de taken van Berends over. De provincie Gelderland liet adviesbureau KPMG onderzoek doen naar de beschuldigingen. De Staten bespraken woensdag de bevindingen. Veel partijen vinden dat er sprake is van een verstoorde werkrelatie. Berends, die al had aangegeven zijn functie neer te leggen als dat voor Gelderland beter zou zijn, besloot daarop om definitief niet meer terug te keren op het provinciehuis in Arnhem.

“Gelderland neemt afscheid van een kundig en ervaren bestuurder”, aldus De Jonge, die zegt “verheugd” te zijn dat de 67-jarige Lenferink als waarnemer wil aanblijven tot er een opvolger is. “De provincie Gelderland kan zich weer richten op de toekomst door de zoektocht te starten naar een nieuwe commissaris.”

De termijn van zes jaar van Berends zou in februari 2025 aflopen. Gelderland gaat nu op zoek naar een nieuwe commissaris. Die procedure begint met het opstellen van een profielschets, gevolgd door een sollicitatieproces. De Staten dragen uiteindelijk één kandidaat voor aan de minister van Binnenlandse Zaken, waarna de ministerraad beslist over de voordracht.