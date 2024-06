Dochter overleden moordverdachte Yvon K. wil inhoud kluis terug

De dochter van de Tilburgse Yvon K., de van moord verdachte vrouw die vorig jaar september zelfmoord pleegde vlak voordat de rechtbank uitspraak zou doen in haar zaak, wil dat het Openbaar Ministerie het beslag op ruim 227.000 cash opheft en aan haar teruggeeft. Het geld werd gevonden in de kluis van K., na haar overlijden.

De vrouw heeft een klacht ingediend bij de rechtbank in Breda, die deze woensdag in een speciale procedure behandelde. Het OM wil dat de rechtbank de klacht afwijst.

De kwestie is een opmerkelijk vervolg op de al even opmerkelijke strafzaak tegen K. De 64-jarige vrouw werd verdacht van de moord op haar vermogende vriend Chris Grinwis. Zij zou hem in december 2020 hebben vergiftigd, om zijn miljoenenerfenis op te strijken. Het OM eiste negentien jaar cel, voor de moord en voor witwassen. Twee dagen voordat de rechtbank vonnis zou wijzen, maakte K. in haar huis een einde aan haar leven. Daarmee was de strafzaak voorbij, zonder rechterlijk oordeel over de schuldvraag.

De 29-jarige dochter is de enige erfgename van K. Doordat zij de erfenis van haar moeder heeft aanvaard, maakt zij zich volgens het OM schuldig aan witwassen. De herkomst van het geld in de kluis is vooralsnog duister. Justitie is een strafrechtelijk onderzoek naar de dochter begonnen en heeft hernieuwd beslag gelegd op de kluisinhoud.

Ook loopt er een justitieel onderzoek naar mogelijke hulp bij zelfdoding. K. was consulente bij de Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde.

De dochter van K. heeft de Bredase rechtbank ook verzocht, in een parallel lopende procedure, de schadevergoeding die haar moeder zou toekomen voor de tijd die zij in voorarrest heeft doorgebracht, aan haar toe te kennen. K. werd in oktober 2021 opgepakt, zat bijna een jaar vast en mocht vervolgens haar proces in vrijheid afwachten. Het OM verzet zich tegen dit verzoek. Volgens justitie was de kans groot dat de rechtbank K. zou hebben veroordeeld en zou zij dus geen schadevergoeding gekregen hebben.

De rechtbank doet uitspraak op 3 juli.