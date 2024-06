Gemeente: spanningen Ter Apel nemen toe, betere spreiding nodig

De gemeente Westerwolde wijst in reactie op bevindingen van de Inspectie Justitie en Veiligheid over de COA-locatie in Ter Apel opnieuw naar het te grote aantal mensen dat er verblijft. “De spanningen nemen toe, het is veel te vol in Ter Apel. De situatie is onacceptabel”, zegt een woordvoerder van de gemeente, waar het dorp onder valt. Westerwolde pleit voor betere spreiding van asielzoekers over het land.

De inspectie sloeg woensdag opnieuw alarm omdat asielzoekers en medewerkers een “onacceptabel risico” zouden lopen slachtoffer te worden van geweldsincidenten. Medewerkers van het COA en de beveiliging kunnen deze problemen niet zelf aanpakken en de politie heeft er te weinig mensen voor.

Westerwolde maakt zich al langer “ernstige zorgen” om de veiligheid in het asielcentrum, maar ook om de veiligheid in de omgeving. In januari stapte ze daarom naar de rechter. Die bepaalde dat het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) een dwangsom moet betalen aan de gemeente als er meer dan het afgesproken aantal van 2000 mensen in het centrum overnacht. Dat gebeurde de afgelopen maanden bijna elke nacht. “Er zijn honderden mensen te veel en dat zorgt voor een onveilige situatie. Zeker als het COA niet in staat is om de kansarme asielzoekers te verspreiden over de rest van Nederland”, zegt de woordvoerder van de gemeente.

Om de veiligheid op het COA-terrein te verbeteren, roept de inspectie demissionair justitieminister Dilan Yeşilgöz en staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) op om op zeer korte termijn meer maatregelen te nemen. Het gaat dan om het inzetten van meer politie en bevoegde medewerkers (boa’s).

De gemeente Westerwolde vroeg de politiek eerder al om een “basisteam aanmeldcentrum”. Dit team van de politie zou zich volledig kunnen richten op het aanmeldcentrum en het azc in Ter Apel, zodat er voldoende capaciteit overblijft voor het omliggende gebied. Maar volgens Westerwolde moet het probleem “aan de voorkant” worden opgelost, door “betere spreiding over het land en betere spreiding van kansarme asielzoekers”.