Inburgering gaat van Sociale Zaken naar Justitie

Inburgering gaat van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) naar het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV). Dat zei Ingrid Coenradie (PVV), beoogd staatssecretaris van JenV, dinsdagavond laat na haar gesprek met formateur Richard van Zwol en beoogd premier Dick Schoof.

Dat is opmerkelijk, omdat in het nieuwe kabinet van PVV, VVD, NSC en BBB een aparte staatssecretaris Participatie en Integratie komt, dat onder het ministerie van SZW valt. Een belangrijk doel van de Wet inburgering is dat nieuwkomers, zoals statushouders, de taal leren en in de samenleving integreren.

Naast de Wet inburgering wordt Coenradie verantwoordelijk voor het gevangeniswezen, zeden en crisisbestrijding.

Woensdag spreken Van Zwol en Schoof de laatste tien beoogde bewindslieden.