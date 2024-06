John Berends keert niet terug als CdK in Gelderland

John Berends gaat niet meer aan het werk als commissaris van de Koning in Gelderland. Berends legde zijn taken eerder neer na berichten over grensoverschrijdend en ongewenst gedrag op de werkvloer. Tijdens een extra vergadering van Provinciale Staten maakte hij woensdag bekend dat “zijn wens om terug te keren nooit zwaarder mag wegen dan de vraag wat goed is voor deze provincie”.

Berends kwam met de bekendmaking nadat in Provinciale Staten veel partijen kritisch waren over het beeld dat uit een onderzoek naar de berichten over grensoverschrijdend gedrag naar voren komt. Volgens dat KPMG-rapport voelen mensen zich onveilig door bijvoorbeeld de manier waarop hij informatie tegen ze gebruikt.

Statenfracties vinden dat dat niet past bij de functie van commissaris van de Koning. “De commissaris moet een boegbeeld zijn”, aldus de ChristenUnie. Het CDA ziet een patroon, niet van grensoverschrijdend, maar van “ongewenst gedrag in de organisatie”. “We zien een verstoorde werkrelatie. In het belang van Gelderland en de organisatie is terugkeer niet wenselijk.”

Oppositiepartijen PvdA, GroenLinks, D66, Partij voor de Dieren en Volt repten eveneens van verstoorde verhoudingen. “Een terugkeer zou te veel spanning veroorzaken in de organisatie”, aldus de Partij voor de Dieren. “Het rapport pleit Berends niet vrij”, aldus Volt dat “niet-passend gedrag volgens het normenkader” ziet.

Ook Gedeputeerde Staten voorzagen dat een terugkeer van Berends tot onrust zou leiden. “Er zijn signalen binnengekomen dat samenwerken met Berends de organisatie geen goed gaat doen”, zei gedeputeerde Ans Mol – van de Camp. In het KPMG-onderzoek ziet zij niet “de bevestiging van de vaak zware beschuldigingen in media, wel het beeld van een beschadigde organisatie”. Om dat te veranderen is een cultuuromslag nodig. “Er is echt iets aan de hand.”

“De Staten bepalen als hoogste orgaan wat het beste is voor Gelderland. Ik heb begrip voor de wens tot rust in de organisatie. En ik geef daaraan gehoor”, aldus Berends in zijn verklaring. Henri Lenferink vervangt Berends al en blijft dat voorlopig doen.