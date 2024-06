Karremans (VVD) ziet ook steun voor kabinet met PVV

Er is dan veel kritiek op de VVD die in een kabinet met de PVV stapt, volgens aanstaand staatssecretaris Vincent Karremans zijn er “tegelijkertijd heel veel mensen die daar achter staan en die het ook belangrijk vinden dat het land wordt bestuurd. Zo zit ik er ook in.” De VVD-wethouder zelf verlaat het stadsbestuur in Rotterdam voor het staatssecretariaat.

Het is volgens Karremans vooral belangrijk om onderling goede afspraken te maken. Hij benadrukt dat hij als Rotterdamse wethouder gewend is om met veel verschillende partijen samen te werken.

Als staatssecretaris wordt hij verantwoordelijk voor jeugd, preventie en sport. Wat hij op dat gebied voor elkaar wil krijgen, wil Karremans nog niet kwijt. “Ik weet krap een week dat ik dit ga doen.” Hij zal zich eerst moeten inwerken.

Op de vraag of hij zichzelf ziet als een VVD-belofte die mogelijk de liberalen kan leiden, antwoordt de beoogde bewindsman ontkennend. Media noemen soms zijn naam in dat verband. Een vergelijking met de afzwaaiende premier Mark Rutte, die ook als staatssecretaris zijn politieke carrière begon, gaat volgens Karremans mank. Dan “is het een beetje alsof je een hele matige voetballer met Johan Cruijff gaat vergelijken. Dat lijkt me geen goed idee.”