Kiesraad stelt einduitslag van Europese verkiezingen vast

De Kiesraad stelt woensdag officieel vast wie namens Nederland zitting nemen in het Europees Parlement. De raad bepaalt niet alleen de uitslag, en daarmee de zetelverdeling, maar meldt ook wie met voorkeurstemmen zijn verkozen. De openbare zitting begint om 11.00 uur.

Nederland stemde op donderdag 6 juni, als eerste van de 27 lidstaten van de Europese Unie. De Verkiezingsdienst van het ANP kwam de zondagavond erna, toen de laatste Europese stembureaus gesloten waren, met een voorlopige prognose. GroenLinks-PvdA kreeg de meeste stemmen en komt met acht mensen in het Europees Parlement. Vijf jaar geleden deden de twee partijen los van elkaar mee en haalden ze samen negen zetels. De PVV stijgt van een zetel naar zes zetels. Drie partijen komen voor het eerst in het parlement: zowel BBB als Volt staat op twee zetels, Nieuw Sociaal Contract van Pieter Omtzigt krijgt één zetel. Forum voor Democratie en 50PLUS lijken uit het parlement te verdwijnen.

De uitslag wordt onder meer spannend voor Ufuk Kâhya, nummer acht op de kandidatenlijst voor GroenLinks-PvdA. Enkele kandidaten die lager op de lijst stonden, kregen hoogstwaarschijnlijk meer stemmen, mogelijk genoeg voor een voorkeurzetel. Kahya wordt of het laatste lid van de fractie of de eerste afvaller. Geert Wilders, lijstduwer van de PVV, kreeg vermoedelijk ook genoeg voorkeursstemmen voor een zetel in het Europees Parlement. Hij mag die plek echter afwijzen.

Op verzoek van de Kiesraad hebben Den Haag en enkele andere gemeenten stemmen opnieuw geteld na mogelijke fouten. Dat is gebruikelijk, de raad let daar tegenwoordig scherper op dan vroeger om elke twijfel over de uitslag te voorkomen. Vaak gaat het om minimale verschillen. Zo kan het zijn dat een kiezer een voorkeurstem heeft uitgebracht op een bepaalde kandidaat, en daarna in de uitslag ziet dat die kandidaat bij dat stembureau geen enkele stem heeft gekregen. Ook na de Tweede Kamerverkiezingen in november zijn stemmen herteld.