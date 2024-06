Koos Meinderts en Edward van de Vendel winnen Zilveren Griffels

Schrijvers Koos Meinderts en Edward van de Vendel behoren dit jaar tot de winnaars van de Zilveren Griffel. Dat heeft boekenkoepel CPNB woensdag bekendgemaakt. Zij maken in september kans op een Gouden Griffel, de belangrijkste Nederlandse boekenprijs voor jeugdliteratuur.

Van de Vendel, die vorig jaar ook al de Gouden Griffel won, kreeg twee Zilveren Griffels. Hij werd bekroond in de categorie Tot 6 jaar voor het boek De restjes van de zon, en in de categorie Poëzie, voor het boek Gelukkig en blij.

Koos Meinderts werd onderscheiden in de categorie 9 tot 11 jaar, voor zijn boek Zebedeus en het ganzenbord van Wisse. In deze categorie werden ook De jongen die van de wereld hield van Tjibbe Veldkamp en Het kleine heelal van Annejan Mieras bekroond.

Ook werden woensdag de Zilveren Penselen toegekend, de prijzen voor de beste illustraties in kinderboeken dit jaar. Er werden twaalf Zilveren Griffels en acht Zilveren Penselen uitgereikt. Opvallend is dat twee boeken met zowel een Griffel als een Penseel zijn onderscheiden. Het gaat om Paradalita van Joana Estrela en Paddenstoel & co, van Geert-Jan Roebers met illustraties van Wendy Panders.

De uitreiking van de Zilveren Griffels en Penselen vond woensdagmiddag plaats in Theater De Krakeling in Amsterdam. Alle winnaars maken eind september kans op de Gouden Griffel en de Gouden Penseel. Deze worden op 27 september uitgereikt, voorafgaand aan het Kinderboekenbal.