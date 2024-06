Leerlingen basisschool Oss liepen geen gevaar, zegt politie

Leerlingen van de basisschool in Oss die online zijn bedreigd, liepen geen gevaar. Dat zegt de politie. Onderzoekt wijst uit dat de dreigende berichten via Snapchat werden verstuurd en afkomstig zijn van buiten Europa. De school gaat donderdag weer open.

Volgens de politie lijkt het erop dat er online een conflict is geweest. Een van de leerlingen van de school heeft via sociale media langere tijd contact gehad met een minderjarige jongen buiten Europa. Deze jongen heeft vermoedelijk de bedreigingen geuit. Tussen hem en de leerlingen is geen fysiek contact geweest.

Verschillende leerlingen van basisschool IKC Regenboog kregen de afgelopen dagen via Telegram foto’s van kogels met daarop namen. Ook werd een foto van pistolen gedeeld. De school was daarom sinds dinsdag dicht.

Verschillende ouders deden namens hun kinderen aangifte. Zij zijn op de hoogte gebracht van de conclusies van het politieonderzoek. De politie geeft verder geen informatie over de jongen die de bedreigingen mogelijk heeft geuit, omdat hij minderjarig is.