Loodgieter uit Vlaardingen voorlopig niet terug naar huis

De Vlaardingse loodgieter, van wie de woning en eigendommen meer dan twintig keer doelwit geweest zijn van explosies en pogingen tot geweld, kan voorlopig niet terug naar huis. Dat heeft de rechtbank in Rotterdam woensdag beslist.

De loodgieter had een kort geding aangespannen tegen het besluit vorige maand van de burgemeester dat het gezin zes weken lang de woning niet in kan. “De rechter is van oordeel dat de burgemeester deze beslissing heeft mogen nemen om de openbare orde te herstellen”, staat in de uitspraak.

De geweldsincidenten waren gericht tegen voertuigen, de woning (veertien keer) en bedrijfspanden van de loodgieter en zijn familie. Wat de aanleiding voor het geweld is, is niet bekend. Hij heeft steeds gezegd niet te weten wie het op hem gemunt heeft. De laatste explosie bij de woning van de loodgieter was op 19 mei. Dat was voor de burgemeester aanleiding om het gezin voor de vierde keer uit de woning te weren.