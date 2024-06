Een 3-jarig meisje is woensdagmiddag met spoed naar een ziekenhuis gebracht, nadat ze in Breda onder een taxibusje terecht was gekomen. Hoe ernstig de verwondingen precies zijn, moet nog blijken, zegt een politiewoordvoerder. “Het ziet eruit dat ze ernstig gewond is, maar dat is nog niet zeker en moet nog worden vastgesteld.”

Het ongeval gebeurde rond 15.00 uur in de Veestraat in Breda-Noord. Hoe het ongeval precies kon plaatsvinden, wordt nog onderzocht.