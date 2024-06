Oppositie werkt ‘niet heel vastgetimmerd’ samen met hoorzittingen

GroenLinks-PvdA, D66, Partij voor de Dieren, DENK en Volt trekken samen op bij de hoorzittingen van aankomende kabinetsleden, die donderdag van start gaan en doorgaan tot en met woensdag. Ze hebben vooraf contact gehad maar “niet heel vastgetimmerd” afspraken gemaakt, volgens een woordvoerder van de laatstgenoemde partij. De hoorzittingen hebben maximaal twee rondes, waarbij elke partij steeds één vraag mag stellen en niet mag doorvragen. Daarom loont het om samen te werken.

Veel bediscussieerde kandidaten als Marjolein Faber (aspirant-minister Asiel en Migratie) kunnen een rits stevige vragen verwachten. De PVV’er sprak bijvoorbeeld tijdens een Eerste Kamerdebat over “omvolking”, een term die gebruikt wordt in een extreemrechtse complottheorie. Oppositiepartijen willen het ook haar partijgenoot Reinette Klever moeilijk maken. De toekomstige minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingshulp heeft zich eerder uitgesproken tegen ontwikkelingshulp en heeft meegewerkt aan het omstreden Zwarte Pietenjournaal door omroep Ongehoord Nederland, waarvan ze bestuurslid was.

Kandidaat-bewindslieden die niet in het verleden in opspraak zijn geraakt, zoals Sophie Hermans (beoogd minister van Klimaat en Groene Groei, VVD) kunnen meer inhoudelijke vragen verwachten over het beleid dat ze gaan voeren. “Die kennen we al”, motiveert een woordvoerder van D66. De Partij voor de Dieren en DENK willen ook bij zulke bewindslieden kritische vragen stellen over de samenwerking met de radicaal-rechtse PVV.

Partijen als JA21 en Forum voor Democratie zijn niet van plan om te hameren op het verleden van de bewindslieden. Joost Eerdmans (JA21) wil vragen naar de ambities van de aspirant-bewindslieden en is niet van plan om hun “pootje te haken”, zegt zijn woordvoerder.

De mogelijkheid om ’treintjes’ van vragen te maken met andere oppositiepartijen is op voorhand al ingeperkt omdat CDA, SP, SGP en ChristenUnie ervoor hebben gekozen om niet mee te doen. Zij vinden de hoorzittingen – in de woorden van Jimmy Dijk (SP) – een “poppenkast” en willen bewindslieden beoordelen op hun gevoerde beleid.

De coalitiepartijen PVV, VVD, NSC en BBB doen wél mee aan de hoorzittingen. “We zullen er stevig ingaan, uit de oprechte intentie om meer te weten te komen over beweegredenen, achtergronden en motivatie”, zegt een woordvoerder van NSC.

De hoorzittingen met de kandidaten worden voor het eerst gehouden. Ze zijn geclusterd per ministerie.