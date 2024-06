Politie pleit voor structurele oplossingen azc Ter Apel

Om het COA-terrein in Ter Apel veiliger te maken zijn volgens de politie structurele oplossingen nodig. Zo zouden er meer aanmeldcentra in het land moeten komen om de instroom te spreiden en de druk en de impact op het terrein en het dorp Ter Apel te beperken, schrijft de politie in een verklaring na bevindingen van de Inspectie Justitie en Veiligheid.

Volgens de inspectie is er in het asielzoekerscentrum en het aanmeldcentrum sprake van een zeer ernstige veiligheidssituatie, waarbij asielzoekers en medewerkers “een onacceptabel risico” lopen slachtoffer te worden van geweldsincidenten. Medewerkers van het COA en de beveiliging kunnen de veiligheid niet meer garanderen. De inspectie roept daarom de minister op meer politie en bevoegde medewerkers (boa’s) in te zetten in Ter Apel.

De politie in Noord-Nederland maakt zich ook zorgen over de veiligheid en ziet dat er meer opgetreden moet worden, maar heeft daarvoor niet voldoende capaciteit. Vanuit het aanmeldcentrum en het COA wordt “zeer regelmatig” een beroep gedaan op de politie en ook in het dorp Ter Apel en omgeving wordt volgens de politie veel overlast en onveiligheid ervaren. “Dit vraagt al veel van de politie. Extra inzet op het COA-terrein zoals voorgesteld door de inspectie zou ten koste gaan van de inzet in het dorp Ter Apel en daarbuiten. Daarnaast is extra politie-inzet met de huidige capaciteitsvraagstukken niet reëel.”

Liesbeth Huyzer, plaatsvervangend korpschef bij de politie Noord-Nederland, zegt dat de inspectie een groot en urgent probleem schetst. “Dat zien wij ook, maar het is niet aan de politie om het op te lossen. Het is vooral een bestuurlijk en politiek probleem. De politie roept de staatssecretaris en het COA dan ook op om snel met alle veiligheidspartners om tafel te gaan.”