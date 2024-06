Provincie Gelderland bespreekt rapport over handelen CdK Berends

Het provinciebestuur van Gelderland bespreekt in een extra Statenvergadering of John Berends kan terugkeren als commissaris van de Koning. Adviesbureau KPMG heeft afgelopen week het onderzoek naar het handelen van Berends afgerond. Het onderzoeksrapport wordt woensdagochtend rond 09.30 uur overhandigd aan de leden van Provinciale Staten, die daarna het rapport bespreken en conclusies kunnen trekken.

Berends wordt beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer en het creëren van een angstcultuur op het provinciehuis in Arnhem. De zaak kwam in september naar buiten via dagblad de Gelderlander. Hoewel de commissaris van de Koning de aantijgingen ontkent, besloot de CDA’er zijn taken wel tijdelijk neer te leggen om ruimte te geven voor onafhankelijk onderzoek. Henri Lenferink vervangt Berends sinds eind september als commissaris van de Koning in Gelderland.

Berends (68) geeft woensdagochtend in de Statenzaal een statement, waarna de Staten het rapport bespreken in een openbare vergadering.

Als sprake is van een verstoorde verhouding tussen Provinciale Staten en een CdK, kunnen de Staten de minister van Binnenlandse Zaken vragen de commissaris te ontslaan.