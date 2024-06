Ritje door nieuwe Blankenburgtunnel kost automobilist 1,45 euro

Een ritje door de nieuwe Blankenburgverbinding, de tunnel tussen de A15 en de A20 in Zuid-Holland die eind dit jaar opengaat, kost een automobilist 1,45 euro per keer. Voor zware voertuigen zoals vrachtwagens wordt het tarief 8,70 euro. Dat maakte de RDW bekend op de dag dat de camera’s werden opgehangen die nodig zijn voor de tolheffing.

Gebruikers van de Blankenburgverbinding hoeven niet te stoppen voor tolpoortjes, maar kunnen gewoon doorrijden. Camera’s registreren het kenteken, waarna de eigenaar van het betreffende voertuig tol moet betalen. Dat kan per keer, maar ook via automatische afschrijving of een tegoed.

“Het verwerkingssysteem achter deze camera’s bepaalt het tolbedrag op basis van het type voertuig, licht of zwaar”, aldus Jan Strijk, directeur tolheffing bij de RDW. “De weggebruiker rijdt gewoon door en verliest geen tijd door wachtrijen. Betalen kan automatisch. We raden iedereen die vaker in de regio Rijnmond rijdt aan dat op tijd te regelen.” Volgens Rijkswaterstaat is het heffen van tol nodig om een deel van de aanlegkosten terug te verdienen.

Aanvankelijk waren de bedragen vastgesteld op 1,39 euro voor auto’s en 8,35 euro voor vrachtwagens en andere zware voertuigen van meer dan 3500 kilogram. Die bedragen zijn na indexering iets verhoogd en worden jaarlijks geïndexeerd.

De Blankenburgverbinding, de nieuwe snelweg A24, loopt onder Het Scheur door en verbindt de A20 bij Vlaardingen met de A15 bij Rozenburg. Onderdeel van de snelweg is een tunnel van bijna 1 kilometer. In beide richtingen ligt een tunnelbuis met drie rijstroken.

De Blankenburgverbinding gaat in december open, maar wordt op 12 augustus al gebruikt door de wielrensters die meedoen aan de Tour de France Femmes. Zij rijden in de eerste etappe, van Rotterdam naar Den Haag, door de nieuwe tunnel.