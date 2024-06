Schoof heeft ‘alle vertrouwen’ in PVV-kandidaat Faber

Beoogd premier Dick Schoof wil niet zeggen of de omstreden uitspraken van PVV-kandidaatminister Marjolein Faber ter sprake zijn gekomen bij hun kennismakingsgesprek. De beoogd minister van Asiel en Migratie wordt bekritiseerd om uitspraken over onder meer omvolking. Toch heeft Schoof na het gesprek met haar “geen reden” om te twijfelen aan haar kandidatuur. “Ik heb alle vertrouwen in haar.”

Van Zwol wilde verder weinig kwijt over Faber. Hij herhaalde te hopen “dat het ons gegeven is dat het kabinet wordt beoordeeld op de woorden en daden ín de kabinetsperiode, en niet in het verleden”. Verder verwijst hij naar de komende hoorzitting door de Tweede Kamer, waarin Faber verantwoording zal moeten afleggen. “Dat is een publiek gesprek.”