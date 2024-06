Veldkamp (NSC) kan coalitie met PVV uitleggen in het buitenland

Beoogd minister van Buitenlandse Zaken, Caspar Veldkamp (NSC), is niet bevreesd voor de vragen die hij internationaal zal krijgen over het kabinet met daarin de PVV. Hij verwacht niet dat deelname van de partij van Geert Wilders internationaal tot onrust zal leiden. Als dat toch gebeurt, kan hij ze geruststellen, zei Veldkamp voor zijn gesprek met beoogd premier Dick Schoof en formateur Richard van Zwol.

“Nederland blijft constructief in de EU. De NAVO staat voorop in onze veiligheid. Nederland kijkt naar internationale afhankelijkheden en wat daarmee te doen. Nederland blijft bijdragen aan internationale missies. Ook in het NAVO-gebied, maar ook daarbuiten”, somde hij op. In het hoofdlijnenakkoord van PVV, VVD, NSC en BBB staan “allerlei dingen in die toch een mate van continuïteit waarborgen”, zei Veldkamp.

De oud-diplomaat weet dat er altijd vragen zullen worden gesteld over wat er in Nederland gebeurt en hoe er politiek wordt samengewerkt. “Dat hoort gewoon bij het werk. En ik realiseer me heel goed dat als ik straks op dat internationale toneel zou stappen, ik ook dat soort vragen kan krijgen. Maar ik heb er volstrekt vertrouwen in dat ik die goed zal weten te beantwoorden.”

Veldkamp staat achter het hoofdlijnenakkoord en hecht “bijzonder veel waarde” aan de afspraken die de vier partijen in januari hebben gemaakt over het respecteren van de Grondwet, grondrechten en de rechtsstatelijkheid.