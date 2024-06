Amsterdam compenseert 2000 huishoudens voor hoge kosten warmtenet

De gemeente Amsterdam trekt 4 miljoen euro uit om ruim 2000 huishoudens die aangesloten zijn op het warmtenet te compenseren voor de hoge kosten. Veel bewoners zaten de afgelopen maanden in onzekerheid omdat de energiekosten veel hoger uitvielen dan toen ze nog op het gasnet zaten.

De afgelopen jaren zijn meerdere woningen van woningcorporaties op het warmtenet aangesloten. Begin dit jaar verhoogden energieleverancier Vattenfall en Westpoort Warmte de tarieven, terwijl was toegezegd dat de kosten niet zouden stijgen. “De verhoging van de tarieven was voor hen dan ook een onaangename verrassing”, aldus de gemeente.

Om de kosten te dekken, komt de gemeente nu over de brug met compensatie. De regeling loopt tot en met 2032. Naast de 4 miljoen euro leggen de corporaties “een fors bedrag” bij.

De bewoners van een sociale huurwoning die in aanmerking komen voor de vergoeding, krijgen binnen enkele weken een persoonlijk bericht van hun woningcorporatie en de gemeente. Hoe hoog de vergoeding per huishouden is, is nog niet duidelijk. Dit kan per wooncomplex verschillen, aldus de gemeente.

Hoewel nu 2000 huishoudens geholpen worden, zijn er meer bewoners die geraakt worden door de hoge tarieven. De vergoeding is dus geen structurele oplossing, benadrukt de gemeente, die vindt dat er sprake is van een landelijk probleem. “Het Rijk zal dan ook met een structurele oplossing moeten komen. De gemeente en Amsterdamse corporaties zullen het Rijk hier dringend op blijven aanspreken.”