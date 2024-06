Deel Kamer neemt geen genoegen met verweer Yeşilgöz

Een groot aantal oppositiepartijen in de Tweede Kamer neemt geen genoegen met het verweer van demissionair justitieminister Dilan Yeşilgöz. Ze nemen het haar kwalijk dat ze geen excuses aanbiedt voor het gebruik van onjuiste cijfers over gestapelde nareis van asielzoekers. Ook het feit dat Yeşilgöz bij haar ambtenaren niet om actuele cijfers heeft gevraagd toen er maatschappelijke onrust over ontstond, leidt tot veel onbegrip.

De verwijten kwamen van Kamerleden van D66, GroenLinks-PvdA, ChristenUnie, Partij voor de Dieren, Volt en DENK. In verschillende bewoordingen wierpen zij Yeşilgöz voor de voeten uit politiek gewin maandenlang niet terug te komen op haar uitspraak dat het jaarlijks om duizenden mensen gaat, zoals ze daags voor de verkiezingen in een interview in de Volkskrant had gezegd. Meteen was duidelijk dat het om veel minder verre familieleden van asielzoekers gaat die naar Nederland komen.

Yeşilgöz bleef erbij dat het dan misschien wel niet om duizenden mensen gaat, maar dat het wel een probleem is dat moet worden aangepakt. Ze is naar eigen zeggen niet door ambtenaren geïnformeerd dat ze onjuiste cijfers gebruikte. “Ik zet mijn ambtenaren niet in voor een politieke campagne. Als politiek leider kun je dat niet doen.” Ze heeft dan ook niet om actuele cijfers over gestapelde nareis gevraagd. “Daar ben ik eerlijk in.” Als minister had ze genoeg andere zaken te doen, voegde ze daar aan toe.

Dat ging er bij Volt niet in. Nederlanders zien op tv of in de krant niet het verschil of, in dit geval, Yeşilgöz als partijleider of als minister optreedt, zei Marieke Koekkoek.

De fracties hebben een schorsing aangevraagd. Waarschijnlijk wordt besproken of en welke motie tegen de minister wordt ingediend. Dat kan een motie van afkeuring of van wantrouwen zijn. Deze laatste is de zwaarste. Als die motie wordt aangenomen zou een bewindspersoon moeten opstappen, omdat er geen vertrouwen meer is.