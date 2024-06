Doorzoekingen FIOD in onderzoek naar corruptie en witwassen

De FIOD heeft donderdag doorzoekingen gedaan op verschillende plaatsen in een onderzoek naar corruptie, witwassen en valsheid in geschrifte, meldt een woordvoerder van de organisatie. De FIOD wil niet zeggen waar het onderzoek zich op richt. Er is niemand aangehouden.

Medewerkers van de FIOD zijn onder meer bij Van der Valk geweest, bevestigt een woordvoerder van de hotelketen na berichtgeving van De Telegraaf. “Wij hebben er kennis van genomen dat de FIOD een onderzoek uitvoert naar mogelijke onregelmatigheden bij de verhuur van hotelkamers aan het Centraal Orgaan opvang asielzoekers”, meldt de woordvoerder. Hij benadrukt dat Van der Valk-hotels geen onderdeel uitmaken van het onderzoek. “Wel heeft Van der Valk toegezegd om informatie te verlenen aan de FIOD.”

De FIOD heeft in hetzelfde onderzoek ook een inval gedaan in Didam. Daarbij zijn volgens Omroep Gelderland meerdere dure auto’s in beslag genomen, waaronder een Lamborghini en een Porsche.