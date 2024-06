Geen gevaarlijke stoffen in brief aan IND Ter Apel

In de vermoedelijke poederbrief die woensdag werd gevonden in de postkamer van de IND in Ter Apel, zaten geen gevaarlijke stoffen. Dat laat een politiewoordvoeder donderdag weten. Wat er wel in zat “wordt nog verder onderzocht, een nadere toelichting is daar nog niet op te geven”.

Het aanmeldcentrum van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) werd woensdag iets voor het middaguur ontruimd na de vondst van de brief. In het gebouw vinden gesprekken plaats tussen de IND en vreemdelingen over hun asielaanvraag. Tientallen mensen moesten het pand uit. Al gauw werden delen van het gebouw weer vrijgegeven, na een aantal uren werd het pand weer veilig verklaard.