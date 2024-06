Geen meerderheid in parlement Aruba voor homohuwelijk

Het Arubaanse parlement heeft woensdag gestemd over een wetsvoorstel om het huwelijk open te stellen voor mensen van hetzelfde geslacht. Begin mei is over dezelfde wet gestemd. Beide keren eindigde de stemming in 10-10.

Dat betekent automatisch dat het parlement de wet officieel heeft verworpen. Dat gebeurt op Aruba als er bij de stemming voor een wetsvoorstel twee keer achter elkaar geen meerderheid is.

Beide keren onthield Statenlid voor regeringspartij MEP, Shailiny Tromp-Lee, zich van stemming omdat ze het moeilijk vindt een keuze te maken.

De Hoge Raad in Nederland doet binnenkort ook uitspraak over het openstellen van het huwelijk op Aruba en Curaçao. In beide landen is dat nu volgens de wet niet mogelijk. In eerste aanleg en in hoger beroep is al bepaald dat ze de wet moeten aanpassen. Beide regeringen zijn hiertegen in cassatie gegaan bij de Hoge Raad.