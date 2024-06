Huis aan ‘miljardairsstraatje’ staat voor NAVO-chef Rutte klaar

Mark Rutte moet Den Haag achter zich laten als hij in oktober aantreedt als secretaris-generaal van de NAVO. In Brussel staat een ambtswoning voor hem klaar in wat Brusselaars ‘het miljardairsstraatje’ noemen.

Het herenhuis aan de groene zuidrand van Brussel is al decennia het onderkomen van de hoogste baas van de NAVO. Nu woont de Noor Jens Stoltenberg er nog, maar die maakt 1 oktober plaats voor zijn opvolger. Rutte is dat nog niet officieel, maar is van de baan verzekerd nu alle NAVO-landen zich voor hem hebben uitgesproken.

Het is volgens NAVO-diplomaten moeilijk denkbaar dat Rutte ergens anders gaat wonen. Ze wijzen erop dat al zijn voorgangers “sinds mensenheugenis” de dienstwoning gebruikten. De nieuwe secretaris-generaal kan aan de doodlopende, voor anderen afgesloten straat niet alleen gerieflijk, maar vooral ook goed beveiligd wonen.

De bewoners van de kapitale zijarm van de Brusselse Louizalaan worden onder meer beschermd door een toegangshek en camera’s. Rutte zou er volgens Belgische media onder meer rijke zakenlieden als buren krijgen. Hij kan ’s ochtends in de dienstauto stappen naar het NAVO-hoofdkwartier aan de noordkant van de Belgische hoofdstad.

De scheidend premier heeft het huis al eens van binnen gezien. In november ging hij er eten bij Stoltenberg, net nadat hij had uitgesproken dat hij die wel zou willen opvolgen.