Inspectie: nog steeds zorgen over cultuur in vrouwengevangenis

De Inspectie Justitie en Veiligheid maakt zich nog steeds zorgen over de cultuur binnen de vrouwengevangenis in Nieuwersluis. Vorig jaar concludeerde de Inspectie na onderzoek dat de gedetineerden slachtoffer zijn van structureel grensoverschrijdend gedrag vanuit het personeel. Uit vervolgonderzoek blijkt nu dat de maatregelen die tot nu toe zijn genomen door de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) en de gevangenis zelf om dit gedrag aan te pakken en de cultuur in de penitentiaire inrichting (PI) te veranderen meestal tijdelijk van aard zijn. Ook is niet altijd duidelijk hoe de maatregelen zijn verankerd, aldus de Inspectie.

Zowel de DJI als de gevangenis zelf is aan de slag gegaan met “bijna alle aanbevelingen” uit het rapport van vorig jaar, erkent Inspectie. “Er zijn inmiddels hoopgevende trajecten gestart in de PI Nieuwersluis.” Zo is er een werkgroep Sociale Veiligheid opgericht, een externe vertrouwenspersoon aangesteld met wie gedetineerden ervaringen met grensoverschrijdend gedrag kunnen bespreken en is er voor komend jaar een onafhankelijk meldpunt. De Inspectie JenV vindt het belangrijk “dat dergelijke trajecten een vervolg krijgen en dat die worden vastgelegd in werkprocessen”. Dat is volgens de Inspectie nu niet het geval.

Over de stappen die koepelorganisatie DJI heeft gezet om de sociale veiligheid binnen de organisatie te verbeteren, is de Inspectie iets positiever. Zo zijn de centrale vertrouwenspersonen van de DJI “stevig gepositioneerd” binnen de organisatie. Ook is er een opleidingsmodule ‘Werken met ingesloten vrouwen’ ontwikkeld, die alle medewerkers die met vrouwelijke gedetineerden werken verplicht moeten volgen. “Deze ontwikkelingen zorgen er samen voor dat er aandacht is voor het thema sociale veiligheid binnen het gevangeniswezen.”

Voor dit vervolgonderzoek is alleen gekeken naar de inspanningen van de DJI en de vrouwengevangenis om de aanbevelingen van de Inspectie op te volgen. “De Inspectie JenV beseft dat een cultuurverandering tijd kost en dat nu nog niet een volledig effect van de getroffen maatregelen te zien is.” Een evaluatie over het resultaat van de maatregelen volgt op een ander moment.