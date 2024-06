Kamer ondervraagt bewindslieden voor het eerst in hoorzittingen

Een primeur in de Tweede Kamer: beoogde bewindslieden worden in hoorzittingen ondervraagd. Kamerleden kunnen vragen stellen over de geschiktheid van de kandidaten die de coalitiepartijen PVV, VVD, NSC en BBB naar voren hebben geschoven als minister of staatssecretaris. Het is voor het eerst dat hoorzittingen worden gehouden, en niet iedereen is even enthousiast.

De linkse oppositiepartijen GroenLinks-PvdA, D66, Partij voor de Dieren, DENK en Volt hebben aangegeven samen op te trekken. Maar CDA, SP, SGP en ChristenUnie zullen geen Kamerleden afvaardigen om de kandidaten te bevragen. Ze vinden hoorzittingen nog voor de beëdiging van het kabinet niet de juiste vorm. De fracties van aanstaande coalitiepartijen zelf zijn wel aanwezig. De vraag is hoe stevig zij erin gaan bij hun eigen bewindspersonen.

Naast een primeur zijn de hoorzittingen ook een experiment. Het moet nog blijken hoeveel de Kamerleden precies te weten komen over de kandidaat-bewindspersonen. Doorvragen kan niet: elke partij mag steeds maar één vraag stellen per ronde.

Per hoorzitting worden de bewindspersonen van één departement bevraagd. Als eerste is het ministerie van Binnenlandse Zaken aan de beurt, met Judith Uitermark (NSC) als beoogd minister en twee beoogde staatssecretarissen: Zsolt Szabó (PVV, Koninkrijksrelaties en Digitalisering) en Eddie van Marum (BBB), die het herstel van het bevingsgebied in Groningen op zich zal nemen. Aanstaand minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening Mona Keijzer (tevens BBB-vicepremier) komt in haar eentje aan bod, omdat er geen andere bewindspersonen zijn op haar nog op te richten ministerie.

Beoogd NSC-minister Eppo Bruins van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap volgt daarop, met zijn staatssecretaris Mariëlle Paul. VVD’er Paul is nu nog demissionair minister, Bruins zat jarenlang namens de ChristenUnie in de Tweede Kamer. De eerste dag van hoorzittingen wordt afgesloten met het ministerie van Sociale Zaken. Naast beoogd minister Eddy van Hijum (ook vicepremier namens NSC), zal Jurgen Nobel (VVD) als aanstaand staatssecretaris worden ondervraagd.

Er zijn vier dagen uitgetrokken voor de hoorzittingen. Beoogd premier Dick Schoof wordt niet op deze manier ondervraagd.