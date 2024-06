Media: Russische schepen bespioneren infrastructuur in Noordzee

Niet-militaire Russische schepen bespioneren pijpleidingen en kabels in de Noordzee en dat gebeurt op veel grotere schaal dan al bekend was. Dat schrijft het Belgische De Tijd op basis van onderzoek dat het samen met Follow the Money (FTM) heeft uitgevoerd.

Volgens De Tijd en FTM hebben 167 niet-militaire Russische schepen de voorbije tien jaar 945 verdachte acties uitgevoerd in de buurt van kritieke infrastructuur in de Noordzee. Dat gebeurde in de exclusieve economische zones van de Noordzeelanden België, Denemarken, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Nederland en Noorwegen.

De Russische vaartuigen bleven telkens op minder dan een kilometer rond leidingen en kabels hangen. Naast onderzoeksschepen zou het gaan om vracht- en koelschepen, tankers, vissersboten en zelfs passagiersvoertuigen.

“Afwijkende vaarpatronen zijn niet per definitie verdacht. Integendeel: dat gebeurt heel vaak, ook met niet-Russische schepen (…) Maar het is wél verdacht als dat gebeurt boven pijpleidingen en kabels”, zegt Thomas De Spiegelaere, woordvoerder van het directoraat-generaal Scheepvaart, in De Tijd.

Rusland zou vooral willen achterhalen waar kabels en leidingen blootliggen op de zeebodem, voor sabotage of het beschadigen, aftappen of manipuleren van communicatiekabels.