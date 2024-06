Motie van wantrouwen en motie van afkeuring tegen Yeşilgöz

In de laatste dagen van haar ministerschap is een motie van wantrouwen ingediend tegen demissionair justitieminister Dilan Yeşilgöz door de SP, Partij voor de Dieren en DENK. GroenLinks-PvdA diende een motie van afkeuring in tegen de VVD-minister, die door D66 en Volt wordt gesteund. Dinsdag wordt over beide moties gestemd.

Ze nemen het haar kwalijk dat ze geen excuses aanbiedt voor het gebruik van onjuiste cijfers over gestapelde nareis van asielzoekers. Ook het feit dat Yeşilgöz bij haar ambtenaren niet om actuele cijfers heeft gevraagd toen er maatschappelijke onrust over ontstond, leidt tot veel onbegrip.

Yeşilgöz zei vlak voor de verkiezingen dat er jaarlijks duizenden verre familieleden van asielzoekers naar Nederland komen. Het gaat om jaarlijks rond de zeventig.

Yeşilgöz heeft de boel belazerd, beargumenteerde SP-leider Jimmy Dijk de door hem ingediende motie. Ze heeft daarnaast geen reflectie getoond op wat haar uitspraken hebben veroorzaakt. “Ze kan wel sneren naar de Tweede Kamer, de waarheid als een soort optie zien, alles en iedereen de schuld geven, maar wij laten ons niet voor de gek houden”, zei Dijk.

De iets minder zware motie van afkeuring werd door Kati Piri van GroenLinks-PvdA ingediend. “De minister heeft toegegeven dat ze fouten heeft gemaakt, maar geen excuses gemaakt. Daarom een motie van afkeuring.”

De ChristenUnie steunt beide moties niet. “Die gaan te ver. Ik hoop dat de minister in haar laatste woorden excuses gaat uitspreken.” Dat deed ze niet.

De moties zullen naar verwachting ook niet worden gesteund door de toekomstige coalitiepartijen PVV, NSC en BBB. Wel benadrukte NSC-Kamerlid Olger van Dijk dat Yeşilgöz “meer had moeten doen om de feiten boven tafel te krijgen.”