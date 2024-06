Onderzoek in Tilburg naar mensensmokkel Moldaviërs

De opsporingsdienst van de Nederlandse Arbeidsinspectie heeft donderdag een huis in Tilburg doorzocht, omdat de bewoner wordt verdacht van mensensmokkel van Moldavische mannen. De bewoner haalt mogelijk Moldaviërs illegaal naar Nederland om ze vervolgens zonder werkvergunning in diens klusbedrijf te laten werken, meldt de Arbeidsinspectie.

Voor het onderzoek bezocht de speciale dienst van de inspectie ook andere panden in Tilburg, Oss en Maastricht waar bouwwerkzaamheden plaatsvinden. In die laatste plaats nam de opsporingsdienst een auto in beslag.

De illegale praktijken kwamen eerder aan het licht door controles van de Arbeidsinspectie en de gemeente Tilburg, waarna de opsporingsdienst het strafrechtelijke onderzoek startte.