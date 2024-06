Qbuzz: busverkeer weer op gang gekomen

Het busverkeer bij Qbuzz in Groningen en Drenthe is weer op gang gekomen, meldt een woordvoerder van de vervoerder. Eerder reden er geen bussen als gevolg van een storing in de communicatiesystemen.

Volgens de zegsman kwam er voor 05.30 uur in de ochtend een melding over de systemen. Omdat chauffeurs hierdoor niet de mogelijkheid hadden een noodmelding te doen, werden de bussen naar binnen gebracht.

Rond 07.30 uur was de storing verholpen, wat later kon de dienstregeling worden hervat. Reizigers die in de ochtend strandden, zijn “zo goed mogelijk op de plaats van bestemming gebracht”. In Groningen is er “extra coördinatie” om mensen die nog ergens heen moeten “op weg te helpen”.

Qbuzz rijdt in de provincies Groningen, Drenthe, Utrecht en de Drechtsteden. De storing beperkte zich tot Groningen en Drenthe. Qbuzz vindt de storing “vervelend voor reizigers”, aldus de zegsman. De oorzaak wordt onderzocht.