Rijk maakt met 60 miljoen woningbouw in Alphense polder mogelijk

Na jarenlange discussies kan de Zuid-Hollandse gemeente Alphen aan den Rijn duizenden woningen laten bouwen in de Gnephoekpolder. Het Rijk heeft toegezegd eenmalig de benodigde 60 miljoen euro beschikbaar te stellen, waarmee de financiën rond zijn. In de polder ten westen van Alphen aan den Rijn moeten 5500 woningen komen.

De provincie Zuid-Holland verzette zich geruime tijd tegen de bouwplannen, maar veranderde vorig jaar van mening nadat de gemeente het plan had aangepast. “Er ligt nu een heel ander plan dan eerst”, verklaarde gedeputeerde Anne Koning (wonen, GroenLinks-PvdA) toen die opvallende ommezwaai.

Alphen aan den Rijn wilde in eerste instantie 10.000 huizen laten bouwen, ook in laaggelegen delen van de polders, maar stelde dat later bij naar 5500 woningen. Zuid-Holland ging daarmee akkoord, maar stelde wel voorwaarden. Een daarvan was dat het Rijk het gat in de begroting zou dekken. Demissionair minister Hugo de Jonge (Volkshuisvesting) maakte donderdag bekend hiervoor 60,5 miljoen euro te halen uit het budget voor grootschalige woningbouwgebieden. De Tweede Kamer moet hiermee nog wel instemmen.

Begin dit jaar gingen de Provinciale Staten van Zuid-Holland al akkoord, een andere voorwaarde van de provincie. Van de 5500 woningen valt 60 procent in de categorie ‘betaalbaar’ en minimaal 30 procent is voor de sociale huur, ook een eis van Zuid-Holland. De laatste voorwaarde, het vastleggen van alle afspraken in een bestuurlijke overeenkomst, wordt volgens een woordvoerder van de provincie binnenkort afgehandeld.

“Na tientallen jaren kan er eindelijk gebouwd worden in de Gnephoek”, aldus De Jonge, die zegt dat “alle seinen op groen” staan om het project uit te voeren. Een belangrijke voorwaarde voor de financiële bijdrage is dat binnen vijf jaar de bouw van in ieder geval negenhonderd woningen moet zijn gestart.

Alphen aan den Rijn had het Rijk gevraagd om een bijdrage van 50 miljoen euro exclusief btw. De Jonge zegt nu 60,5 miljoen euro inclusief btw toe. Als blijkt dat minder geld van het Rijk nodig is, bijvoorbeeld omdat de grondopbrengst stijgt, kan de bijdrage naar beneden worden bijgesteld. De provincie Zuid-Holland betaalt niet mee aan het grootschalige bouwproject.