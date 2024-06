Staten Utrecht willen meerjarige steun voor Bevrijdingsfestival

De Utrechtse Staten willen dat de provincie een meerjarige subsidie geeft aan het Bevrijdingsfestival Utrecht. Een ruime meerderheid van de fracties steunde in een Statenvergadering een motie hierover van ChristenUnie, D66, GroenLinks en PvdA.

De indieners van de motie wezen erop dat eerdere edities van het Bevrijdingsfestival Utrecht bijna niet konden doorgaan, omdat het lastig was de begroting rond te krijgen. “Door geen entreeprijs te rekenen, is het festival afhankelijk van publieke steun en inkomsten uit consumpties. Hierdoor is dit festival kwetsbaar voor slechte weersomstandigheden”, aldus ChristenUnie, D66, GroenLinks en PvdA. De fracties stelden dat het belangrijk is dat het festival blijft bestaan om straks tachtig en later honderd jaar “vrijheid van onderdrukking te vieren”.

Gedeputeerde Rob van Muilekom (cultuur en erfgoed) liet weten dat hij de motie omarmt. Van Muilekom voegde eraan toe dat het Bevrijdingsfestival nu aan zet is. Hij zei dat het aan de organisatoren is om goed onderbouwde aanvragen voor subsidies in te dienen.

De motie over het Bevrijdingsfestival was ingediend tijdens de behandeling van de Kadernota. Daarin deed het college van Gedeputeerde Staten voorstellen voor de begroting van 2025 tot en met 2028. In de nota reserveren Gedeputeerde Staten onder meer 6 miljoen euro structureel voor mobiliteit en 2,75 miljoen euro voor agrarisch natuurbeheer. Andere speerpunten zijn klimaatbeleid, woningbouw en de aanpak van netcongestie, de lange wachtlijsten op het stroomnet.

Een meerderheid van de Statenfracties stemde in met de Kadernota. Onder de tegenstemmers was BBB, met zeven zetels de grootste fractie in de Staten van Utrecht. Fractievoorzitter Ans Oude Luttikhuis noemde de nota achterhaald, omdat de beoogde regeringscoalitie van PVV, VVD, NSC en BBB een heel andere koers gaat inslaan dan het huidige kabinet.

De VVD schaarde zich wel achter de Kadernota, al waarschuwde fractievoorzitter Vincent Janssen dat de provincie met de uitgaven flexibel en wendbaar moet zijn. “De definitieve plannen van de beoogde regering zijn nog niet bekend. We zullen daarop tot Prinsjesdag moeten wachten. Maar dat de koers van de provincie zal moeten wijzigen, staat voor ons vast.”