Yeşilgöz erkent fout met cijfers gestapelde nareis asielzoekers

Demissionair justitieminister Dilan Yeşilgöz heeft in een debat met de Tweede Kamer toegegeven dat ze ze “per abuis” een verkeerd getal heeft gebruikt toen ze het over gestapelde nareizigers had. In de verkiezingscampagne zei ze dat er jaarlijks duizenden verre familieleden van asielzoekers naar Nederland komen, wat ook wel ‘nareis op nareis op nareis’ wordt genoemd. “Dat is het verkeerde getal, behorend bij een ander reëel probleem”, zei ze tegen een kritische Kamer.

“Als we spreken over nareis dan gaat het zeker over duizenden mensen”, zei Yeşilgöz. Het verlengde daarvan is nareis op nareis. “Maar het is absoluut zo dat ik dat beter had moeten formuleren.”

Ze weerspreekt dat ze “bewust zou hebben gelogen om de boel te ondermijnen”. Yeşilgöz haalde uit naar de kritiek vanuit de oppositie. “Ik vind het nogal wat om iemand maandenlang te beschuldigen van doelbewuste leugens. Dat trek ik me zeer aan en dat raakt me.”

De demissionair minister vindt dat de Kamer donderdag helemaal niet over haar uitspraken moet debatteren, zei ze verder. De Kamer kiest er volgens Yeşilgöz voor om haar rol als VVD-partijleider met die van de minister van Justitie te vermengen.