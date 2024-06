Amnesty bezorgd over Nederlands-Jemenitische man in Saudische cel

Amnesty International maakt zich zorgen om een Nederlands-Jemenitische man, Fahd Ramadhan, die sinds november vastzit in Saudi-Arabië. Zijn gezondheid gaat steeds verder achteruit, zegt de mensenrechtenorganisatie. De man kreeg in februari de Nederlandse nationaliteit en wordt volgens Amnesty “willekeurig” vastgehouden “zonder aanklacht of toegang tot juridische bijstand”.

Ramadhan, geboren in Saudi-Arabië, reisde half november naar Saudi-Arabië om papieren te verzamelen om een aanvraag voor staatsburgerschap in Nederland af te ronden. Twee dagen na zijn aankomst moest hij zich bij het politiebureau melden en hielden de veiligheidsdiensten hem aan, meldde Amnesty vorige maand op haar website. “Het is schandalig dat de Saudische autoriteiten Fahd Ramadhan nu al meer dan zes maanden achter de tralies hebben gezet zonder hem van enig misdrijf te beschuldigen of hem de gelegenheid te geven zijn detentie aan te vechten”, aldus directeur Dagmar Oudshoorn. Hij zou geen toegang hebben tot passende medische zorg en juridische bijstand.

De organisatie vindt dat Nederland meer moet doen dan alleen consulaire bijstand verlenen. De zaak zou als een mensenrechtenzaak behandeld moeten worden, omdat er geen aanklacht ligt en “er is dus geen sprake van een eerlijk proces”. “Nederland zou op hoog politiek niveau de Saudische autoriteiten expliciet moeten oproepen tot de vrijlating van Fahd Ramadhan, tenzij hij wordt aangeklaagd met een internationaal erkend strafbaar feit. Nu mist deze expliciete oproep en daarmee de gepaste urgentie”, zegt een woordvoerder.

Amnesty maakt zich zorgen over Ramadhans gezondheid. Hij heeft in de afgelopen maanden diabetes ontwikkeld en volgens zijn familie gaat zijn gezondheid “steeds verder achteruit”.

Zelf vermoedt Ramadhan dat hij wordt vastgehouden omdat hij een paar jaar geleden online sympathiseerde met iemand die kritisch was op het Saudische koningshuis. Hij zou dit aan ambtenaren van de Nederlandse ambassade in Riyad hebben verteld.