Beljaarts betrokken bij faillissement, KHN wacht onderzoek af

De curator van KHN Rekenwerk bekijkt of beoogd PVV-minister Dirk Beljaarts iets aan te rekenen valt bij het faillissement van het bedrijf, dat administratiediensten leverde voor de horeca. Beljaarts was op het moment van het faillissement bestuurder bij KHN Rekenwerk, zo blijkt uit het faillissementsverslag. De Telegraaf berichtte daar vrijdagmiddag voor het eerst over.

Branchevereniging Koninklijke Horeca Nederland (KHN) zegt dat goed bekeken moet worden of, en zo ja, in hoeverre bestuurders van KHN Rekenwerk “iets aan te rekenen” valt, voor er verdere stappen genomen worden. De curator doet al bijna een jaar onderzoek.

KHN Rekenwerk ging in mei vorig jaar failliet, volgens het bestuur als gevolg van een “sterk teruggelopen” aantal opdrachtgevers en uitgebleven betalingen, als gevolg van de coronapandemie. In het faillissementsverslag staat dat klanten klachten hadden. Zo was de administratie van veel klanten “niet volledig bijgewerkt”. Ook werden er geen aangiftes ingediend bij de fiscus en de jaarrekeningen niet opgesteld. “Hoewel hiervoor door de klanten een maandelijkse fee werd betaald, zijn de overeengekomen werkzaamheden niet uitgevoerd”, aldus het verslag.

De fiscus heeft bij de curator een vordering van ruim een half miljoen euro neergelegd. De totale schuld bedraagt bijna 2 miljoen euro. In augustus vorig jaar is een begin gemaakt met het onderzoek naar de rechtmatigheid van het faillissement. In het laatste verslag, dat dateert van 16 mei, staat dat de curator “de nodige tijd” heeft besteed aan het onderzoek.

“KHN is in afwachting van de uitkomst van dat onderzoek van de curator en de stappen die de curator vervolgens wel of niet zal nemen”, zo meldt een KHN-woordvoerder. Meerdere leden van KHN zijn getroffen door het faillissement, zegt de woordvoerder. Om wat voor bedragen het gaat, is onbekend. KHN wil daar “in het belang van het aansprakelijkheidsonderzoek” niets over zeggen.

De curator en Beljaarts waren voor het ANP onbereikbaar. Tegen De Telegraaf zegt Beljaarts dat er geen “persoonlijke aansprakelijkheidstelling” was en dat hij tot 2023 bestuurder op afstand was. “Toen de prestaties van Rekenwerk achterbleven ben ik door de aandeelhouders gevraagd mij actief met Rekenwerk te gaan bemoeien. Ik heb toen door intensief toezicht zelf ontdekt wat eerder is betiteld als vermeende fraude. Ik heb hier onmiddellijk melding van gedaan en de kwestie zo goed mogelijk geprobeerd op te lossen, in nauw overleg met de aandeelhouder van KHN Rekenwerk B.V.”