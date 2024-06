Beoogd minister Heinen noemt financiële tegenvallers zorgelijk

Financiële tegenvallers, waaronder de dure compensatie voor gedupeerden van de onrechtmatige ‘spaartaks’, zijn wat de aanstaande minister van Financiën betreft “zorgelijk”. Eelco Heinen, die door de VVD naar voren wordt geschoven als schatkistbewaarder, zegt tegen de Tweede Kamer dat hij de opstapeling van tegenvallers “schrikken” vindt.

De liberaal wil nog niet vooruitlopen op hoe hij de gaten in de begroting wil oplossen, hoewel hij steevast zijn voorkeur voor bezuinigingen boven belastingverhogingen uitspreekt. Op de vraag van D66’er Hans Vijlbrief of er deze zomer al bezuinigd moet worden, zegt Heinen dat dat “wel heel snel” is.

“Het coalitieakkoord vaart scherp aan de wind”, aldus de VVD’er. Hij wijst erop dat er al 6 tot 7 miljard euro wordt bezuinigd. Dat is volgens Heinen al een hele klus “Laten we daarmee beginnen.” Hoe de financiën er over enkele maanden uitzien, moet dan blijken. Er zal sprake zijn van tegenvallers, maar mogelijk ook van meevallers. “Idealiter kan je die tegen elkaar wegstrepen.”