Bestuur Zuidoost: vaardig iemand anders af dan Bosma op 1 juli

Het dagelijks bestuur van het stadsdeel Zuidoost in Amsterdam ziet liever dat het parlement een andere vertegenwoordiger dan Tweede Kamervoorzitter Martin Bosma stuurt naar de herdenking van het slavernijverleden op 1 juli in het Oosterpark. In een verklaring noemt het bestuur de uitnodiging van Bosma om aanwezig te zijn bij de Keti Koti-herdenking “een duivels dilemma”.

“Enerzijds kun je de rationele overweging volgen dat niet de persoon, maar de Kamervoorzitter wordt afgevaardigd naar de herdenking. Anderzijds kun je je laten leiden door de morele overwegingen dat juist iemand die deze betekenisvolle herdenking, met zoveel woorden heeft ondermijnd, er niet als officiële gast zou mogen optreden”, aldus het bestuur van Zuidoost.

Het bestuur is tot de conclusie gekomen dat er geen middenweg is voor het dilemma, maar dat de verantwoordelijkheid voor de keuze ligt bij het parlement. “Als het parlement de excuses van de koning en de regering serieus neemt, vaardigt ze een vertegenwoordiger af die deze woorden bekrachtigt. Want, bewoners hebben van zich laten horen en wij verwoorden dat gevoel: stuur iemand die het meent.”

Bosma is uitgenodigd bij de herdenking als Tweede Kamervoorzitter. Zijn komst ligt echter onder vuur, omdat hij zich eerder als PVV-Kamerlid uitsprak tegen een fonds over het slavernijverleden en sprak over “slavernijgedram”. Het Nationaal instituut Nederlands slavernijverleden en erfenis (NiNsee), organisator van de herdenking, heeft Bosma eerder deze week gevraagd “te reflecteren” op deze uitspraken en “een gebaar” te maken.